Sconfitta a sorpresa per un azzurro: in campo per 85'

Brutta sconfitta con la maglia della Nazionale per un calciatore azzurr, inaspettato 0-1 nell’amichevole internazionale contro l’Iran. Si tratta di Olivera, in campo per 85′ minuti, che non è riuscito ad incidere dopo essere stato scelto come titolare dal suo CT.

Diversi i calciatori del Napoli protagonisti in campo quest’oggi con le proprie nazionali. Mathias Olivera è uscito sconfitto nell’amichevole contro l’Iran disputata in Austria dall’Uruguay.

Il terzino del Napoli ha giocato ben 85 minuti, prima di essere sostituito nel finale dal romanista Vina.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Uruguay-Iran 0-1, OIivera in campo per 85 minuti: il tabellino

Mathias Olivera è uscito sconfitto quest’oggi con la sua Nazionale, nella sfida vinta dall’Iran con gol del centravanti del Porto, Medhi Taremi. Rete realizzata nel finale di partita, arrivata precisamente al 79′. Dopo aver subìto gol, il CT ha provato a correre ai ripari, con la scelta di inserire sia Torreira che Vina, rispettivamente al posto di Bentancur e, appunto, Olivera. Di seguito, il tabellino di Uruguay-Iran.

Queste le due formazioni schierate dai ct per l’amichevole:

URUGUAY (4-3-3): Araujo Rochet; D. Suarez (72′ Varela), Araujo (5′ Rogel), S. Caceres, M. Olivera (86′ Vina); Bentancur (85′ Torreira), Valverde, Vecino (72′ De Arrascaeta); Pellistri (46′ De La Cruz), Luis Suarez, Nunez. CT: Alonso.

Iran (4-5-1): Beiranvand (63′ Abedzadeh); Moharrami, Kanaani, Khalilzadeh, Ghoddos (85′ Amiri); Ezatolahi, Jahanbakhsh (68′ Taremi), Torabi (69′ Gholizadeh), Hajsafi, Jalali (69′ Noorafkan); Azmoun (68′ Ansarifard). CT : Queiroz.