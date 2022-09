Notizia in vista di Napoli-Torino: l’attaccante lascia il ritiro della nazionale!

Si avvicina il primo weekend senza la Serie A: con le nazionali impegnate in Nations League (per quanto riguarda l’Europa), il campionato si è fermato per due settimane. Il Napoli ha ben 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali e mister Spalletti ha dovuto attingere dalla squadra Primavera per effettuare i propri allenamenti a Castel Volturno. Il tecnico ex Inter sta preparando la sfida contro il Torino, avversario degli azzurri alla ripresa del campionato.

Pietro Pellegri (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Se Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Matteo Politano e Victor Osimhen, anche il suo collega Ivan Juric avrà a che fare con qualche assenza. Chi sarà quasi sicuramente assente per la gara del Maradona è Mergim Vojvoda: il difensore kosovaro ha accusato una lesione di modesta entità al bicipite femorale destro. I due centrocampisti Aleksej Miranchuk e Samuele Ricci, invece, potrebbero tornare tra i convocati dopo due lunghi infortuni durati più di un mese.

L’altro giocatore in dubbio per il match in programma sabato 1° ottobre è Pietro Pellegri. L’attaccante del Toro è uscito alla mezz’ora del primo tempo dall’amichevole della sua Italia U21 contro l’Inghilterra, a causa di un fastidio all’adduttore. L’ex Monaco ha lasciato oggi il ritiro della Nazionale e farà ritorno a Torino dove effettuerà gli esami strumentali.