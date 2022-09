Home » News Calcio Napoli » Torino, infortunio per il titolare di Juric: a rischio per il Napoli

Dopo il successo per 2 a 1 in casa del Milan, il Napoli sarà impegnato il prossimo 1 ottobre in casa contro il Torino per l’ottava giornata di Serie A TIM 2022/2023. I granata occupano la nona posizione in classifica a quota 10 punti.

Nel frattempo, però, molti calciatori azzurri sono impegnati con le proprie Nazionali. Per i prossimi impegni contro Inghilterra ed Ungheria, l’Italia di Roberto Mancini avrà a disposizione quattro giocatori del Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Alessio Zerbin e Giacomo Raspadori.

Matteo Politano, inizialmente convocato dal CT, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per il trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato nell’ultima gara contro il Milan.

Mancini non ha convocato giocatori del Torino in Nazionale, ma sono tanti – tredici, per la precisione – i granata impegnati nei prossimi giorni nelle diverse partite in giro per il mondo. Tra questi, però, non figura Mergim Vojvoda. Il difensore di Juric, infatti, non prenderà parte al ritiro del suo Kosovo.

Vojvoda (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Torino, le condizioni di Vojvoda

Vojvoda non è sceso in campo nell’ultima partita contro il Sassuolo per un problema muscolare e nella giornata di ieri si è sottoposto agli esami strumentali. Di seguito la nota ufficiale del club:

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Mergim Vojvoda hanno evidenziato una lesione di modesta entità del bicipite femorale destro, pertanto l’esterno non potrà rispondere alla convocazione del Kosovo. Vojvoda ha già iniziato le terapie, la prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica. Il programma di domani prevede una sessione di allenamento”.

Da considerare in serio dubbio, quindi, per Napoli-Torino alla ripresa del campionato. Nei prossimi giorni verranno valutate meglio le sue condizioni, ma con ogni probabilità il numero 27 granata rientrerà per il match contro l’Empoli.

Torino, i numeri di Vojvoda

L’anno scorso Juric decise di puntare su di lui sulla sinistra, che di natura è un terzino destro. La scommessa, dopo un lungo lavoro, sta decisamente pagando. A piede invertito Vojvoda è senza dubbio uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A.

Nella stagione corrente, il terzino granata ha già realizzato 2 assist in sole 4 presenze.