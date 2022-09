Kvaratskhelia su Spalletti: “Mi ha detto che ho un buon dribbling, ma mi ha chiesto di migliorare un aspetto!”

Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga videointervista ai microfoni di Setanta Sports Geo Team, realizzata a Napoli nel corso della settimana di Lazio-Napoli e Napoli-Liverpool. Il calciatore georgiano, arrivato quest’estate in maglia azzurra grazie ad un’intuizione del ds Cristiano Giuntoli, ha sorpreso positivamente i tifosi del Napoli per le sue doti tecniche e per la dedizione in campo.

Nel corso dell’intervista, l’attaccante ha parlato anche del rapporto con l’allenatore Luciano Spalletti e dei consigli e delle correzioni che riceve da quest’ultimo.

Di seguito quanto detto da Kvaratskhelia in merito:

“Spalletti mi ha detto che ho un buon dribbling e che gioco bene in 1 vs 1, ma devo giocare di più per la squadra, perché ci sono giocatori forti ed è giusto che mi metta al servizio della squadra. Mi ha spiegato che dovrei aiutare di più la squadra in difesa. Faccio tutto quello che mi dicono gli allenatori“.

FOTO: Getty Images, Kvaratskhelia

Il calciatore ha poi raccontato anche un retroscena sui primi giorni con la squadra: “Quando sono andato a Castel di Sangro non erano ancora arrivati tutti i giocatori, il primo compagno con cui ho parlato è stata Mario Rui che mi ha accolto molto bene. Non tutti parlavano inglese e Mario mi ha spiegato tutto: come fare in allenamento e al di fuori dell’allenamento“.