“Prima che firmasse per il Napoli sono stato a casa di Spalletti”. Rivelazione dell’ex Milan

È risaputo che Luciano Spalletti sia un grande collezionista di maglie da calcio: il tecnico del Napoli ha mostrato in svariate occasioni la sua collezione, che vanta la presenza di esclusivi cimeli appartenuti alle più importanti star dell’intero panorama calcistico mondiale.

Tra questi, sono presenti le maglie da gioco dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, Leo Messi, Momo Salah, Gonzalo Higuain e molti altri.

Della sua accuratissima collezione ne ha parlato, tramite social, l’ex difensore del Milan Filippo Galli.

“Poco prima che firmasse per il Napoli sono stato a casa di Luciano Spalletti e ho avuto il privilegio di entrare in questa stanza. Per chi, come me, colleziona maglie da calcio è un’emozione indescrivibile!”, ha rivelato Galli in un post apparso sul proprio profilo ufficiale Facebook.

Filippo Galli, post sulla collezione di maglie di Spalletti

Nel corso della sua esperienza a Napoli, mister Spalletti ha arricchito la sua collezione con le maglie da gioco di alcuni dei suoi giocatori partenopei, come Victor Osimhen, Frank Anguissa, Kalidou Koulibaly, l’ex capitano Lorenzo Insigne e tanti altri.

Giuseppe Esposito