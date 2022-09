Napoli, il punto sugli infortunati: recupero completato per un azzurro!

È un periodo d’oro questo per il Napoli. Gli azzurri si trovano in vetta sia alla Serie A (a pari punti con l’Atalanta), sia al proprio gruppo di Champions League. La squadra sembra girare alla perfezione, con numeri offensivi da record e nuovi acquisti diventati già stelle e idoli dei tifosi.

Unica nota negativa di questo inizio di stagione è quella relativa a qualche infortunio di troppo, primo fra tutti quello di Victor Osimhen. Fa il punto sulla lista degli indisponibili l’edizione odierna de Il Mattino.

Diego Demme

Il quotidiano napoletano tranquillizza tutti: tutti i calciatori attualmente indisponibili sembrano vicini al rientro. Fra loro, anche Osimhen, su cui c’è grande ottimismo per un rientro già per il prossimo match di Champions contro l’Ajax.

Per l’infortunato dell’ultim’ora Politano, invece, lo stop dovrebbe essere di una settimana e, quindi, potrebbe rientrare in tempo per il primo match dopo la sosta contro il Torino. Recupero, invece, già completato per l’infortunato di vecchia data Demme: già domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, certificando il ritorno al 100% di quello che potrebbe rivelarsi un utile vice Lobotka.