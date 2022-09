Home » Copertina Calcio Napoli » I retroscena su Meret: era fatta per la sua cessione! Decisivi gli addii dei senatori per la rinascita

Una delle soprese di questo inizio di campionato è quella relativa alle prestazioni di Alex Meret. Il portiere friulano è restato a Napoli dopo un’estate in cui più volte c’era stata l’impressione che la società azzurra non volesse puntare su di lui, trattando con insistenza altri portieri di livello come Kepa o Navas, ma riuscendo, alla fine, a chiudere solo per Sirigu (suo attuale vice).

Meret ha reagito alla grande e, nonostante fosse stato messo più volte in discussione, è riuscito a difendere la porta azzurra con grandissima efficacia in queste prime partite di campionato. Coronamento di questo ottimo inizio è stata la super partita contro il Milan a San Siro, dove egli ha effettuato parate risultate decisive per la vittoria finale azzurra.

Meret Napoli (Getty Images)

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela un retroscena della tribolata estate di Meret: il portiere friulano è stato infatti praticamente un giocatore dello Spezia fra il 3 e il 4 agosto, dato che sembrava fatta per la cessione in prestito con rinnovo. Si dava per scontato l’arrivo di Keylor Navas, ma nessuno sapeva che in realtà De Laurentiis stesse provando a soffiare Provedel alla Lazio, tentativo che però fallì dopo il no di Ivan e del suo agente.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di La Repubblica, adesso la firma per il rinnovo è davvero vicina. Il quotidiano rivela poi un dettaglio che sta incidendo sorprendentemente sulle sue positive performance, cioè il cambio di guardia nello spogliatoio. I vecchi leader azzurri infatti non avevano più fiducia in lui e questo aveva portato i precedenti allenatori ad affidarsi ad Ospina e aveva contribuito alla crisi psicologia in cui era entrato Meret. Tutto cambiato adesso: con compagni nuovi il portiere ha smesso di sentirsi sotto esame.