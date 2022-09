Kvaratskhelia dribblomane da record, ma c’è un altro dato che farà felice Spalletti

L’inizio di stagione del Napoli è stato superlativo: la squadra di Spalletti si trova infatti in vetta alla classifica sia in campionato (a pari punti con l’Atalanta) che nel suo gruppo in Champions League (davanti a club blasonati come Liverpool e Ajax).

A stupire è stata la forza offensiva mostrata dal club azzurro nonostante le tante partenze che hanno coinvolto il reparto. Fondamentale è stato l’apporto offerto al riguardo dall’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia, giocatore che si è rivelato un’autentica sorpresa in queste prime partite.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport descrive i numeri da record di questo sua prima parte di stagione. Questi riguardano soprattutto la sua capacità di saltare l’uomo: il georgiano è primo in Italia per dribbling tentati, mentre invece è sesto in Champions per quelli effettuati con solo uno in meno rispetto al capolista Mbappè (7 a 6).

Ma c’è un altro dato che farà felice Spalletti: Kvaratskhelia ha infatti recuperato in questo inizio di Serie A ben 25 palloni, con una media di 3.57 a partita, cioè più del doppio rispetto a quella di chi gioca nel suo ruolo (1.73). Sono dunque tornate utili le “minacce” del suo allenatore con la stampella per convincerlo a sacrificarsi per la squadra anche in fase difensiva.