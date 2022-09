Futuro nella dirigenza del Napoli? Arriva la risposta di Careca

Antonio Careca, ex attaccante brasiliano del Napoli che ha vestito la maglia azzurra dal 1987 al 1993, formando insieme a Maradona e Giordano il cosiddetto tridente d’attacco denominato “Ma.Gi.Ca”, è in questi giorni in visita alla città partenopea.

Anni meravigliosi per il club azzurro: dalla conquista dei due storici scudetti fino alla vittoria della Coppa Uefa e, pertanto, giocatori come Careca difficilmente verranno dimenticati dal popolo napoletano.

L’ex bomber era presente, nella giornata odierna, allo Stage Tecnico organizzato alla Scuola Calcio Azzurri di Stefano Cirillo, a Torre Annunziata (NA).

Careca

Per l’occasione, Careca è stato intervistato dalla redazione di SpazioNapoli.it, commentando tra le altre cose l’ipotesi di un possibile ritorno nel Napoli, magari nelle vesti di dirigente.

Queste le sue parole:

“Magari vorrei avere vent’anni per tornarci (ride ndr). La società sta lavorando molto bene. Non si sa mai in futuro, ma penso che adesso tutti siano soddisfatti con l’attuale staff”.

Inoltre, avendo condiviso momenti indelebili con il più grande di tutti i tempi, non poteva mancare un suo messaggio in ricordo di Maradona:

“Lui manca sempre. Non è fisicamente con noi, ma è sempre presente”.