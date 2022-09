ESCLUSIVA – Careca: “Kvaratskhelia o Insigne? Vi dico la mia”, poi le parole da brividi su Maradona

L’ex attaccante del Napoli, Antonio Careca, è in questi giorni in visita alla città partenopea. Nei giorni scorsi il brasiliano si è recato anche nei Quartieri Spagnoli per rendere omaggio al suo ex compagno di squadra in azzurro, Diego Armando Maradona.

Questo pomeriggio Careca è stato protagonista dello Stage Tecnico organizzato alla Scuola Calcio Azzurri di Stefano Cirillo, a Torre Annunziata (NA). Di seguito, le dichiarazioni rilasciate in esclusiva ai microfoni di Spazio Napoli:

“Il Napoli ha iniziato benissimo in campionato e in coppa. La strada è ancora lunga ma cerchiamo di fare il tifo per spingere la squadra a vincere lo Scudetto. La squadra c’è, l’allenatore è bravissimo e mi auguro che loro possano aggiustare qualcosa in questa sosta e tornare più forti ancora”.

Kvaratskhelia o Insigne, chi è più forte?: “Lorenzo ha fatto tantissimo per il Napoli. Il georgiano è arrivato soltanto adesso e ha ancora molto da imparare. Poi è giovane e ha molta qualità. Gli auguro che possa fare un bellissimo campionato, perché facendo bene il Napoli può arrivare fino alla fine”.

Kvaratskhelia (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Che consigli darebbe a Osimhen: “Lui è bravo, si è adattato bene a Napoli. Purtroppo ha avuto un po’ di infortuni, ma spero possa rientrare il prima possibile e possa tornare a segnare perché lui è il goleador del Napoli”.

Le piacerebbe tornare nel ‘suo’ Napoli, magari con un ruolo dirigenziale? “Magari vorrei avere vent’anni per tornarci (ride ndr). La società sta lavorando molto bene. Non si sa mai in futuro, ma penso che adesso tutti siano soddisfatti con l’attuale staff”.

Infine, il ricordo di Maradona: “Lui manca sempre. Non è fisicamente con noi, ma è sempre presente”.