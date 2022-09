Bagni rivela: “Proposi Kim, nessuno lo volle”

Kim Min-Jae è la vera sorpresa del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Il difensore sudcoreano è arrivato in azzurro per sostituire Kalidou Koulibaly e fino a questo momento non ha disatteso le aspettative. Anzi, le sue qualità sono balzate agli occhi di tutti e hanno sorpreso per qualità e precisione nel difensore.

Kim Napoli (Getty Images)

Bagni: “Proposi Kim in Premier, bravissimmo Giuntoli”

Salvatore Bagni ha parlato delle qualità del difensore centrale che, rivela al Corriere dello Sport, conosceva già diversi anni fa.

“Tre anni fa lo feci chiamare da un mio collaboratore per avere informazioni, volevo proporlo in Inghilterra ma non ci fu riscontro da parte di nessuno. L’anno dopo, a 24 anni, andò al Fenerbahce per soli 3 milioni. Vuol dire che nessuno si era ancora accorto delle sue potenzialità. Complimenti a Giuntoli. Mi sta meravigliando per personalità e carattere, non sbaglia nulla sull’uomo e ha anche ridotto le pericolose sortite offensive palla al piede. Fisicamente è implacabile, di testa le prende tutte, non lo superi mai”.