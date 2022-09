Il “caso Lobotka”, da panchinaro a titolare fisso: ora è indispensabile per il Napoli

È proprio vero, l’essere tecnicamente forte ed avere tutte le carte in regola non basta per arrivare all’apice del calcio. Altrimenti staremmo parlando di tanti, tantissimi calciatori che avrebbero potuto fare e sarebbero potuti essere.

Vedi James Rodriguez, pagato ben ottanta milioni da Florentino Perez per portarlo al Real Madrid e ora in cerca di riscatto sotto le pendici del Pireo, sponda Olympiacos. Vedi lo stesso Mario Balotelli, sarebbe potuto essere chissà ché e invece, ora, con la maglia del Sion si gioca l’ennesima carta per rilanciarsi. E ce ne sono di tanti altri così.

FOTO: Getty – James Rodriguez

Vuoi per sfortuna, vuoi per decisioni altrui o anche per errori personali. Fatto sta che l’essere forti da solo non basta. Arriviamo al “caso” Stanislav Lobotka per esempio, arrivato all’ombra del Vesuvio dopo le grandissime prestazioni con la maglia dei galiziani del Celta Vigo con grandi aspettative e invece messo da parte dagli azzurri nel biennio 2019/2021 per scelte tecniche diverse dell’allora tecnico Gennaro Gattuso, che gli preferiva Diego Demme.

Per Stanislav Lobotka sfiducia e minutaggio scarso, o meglio, quasi inesistente. Lo slovacco, arrivato in punta di piedi per essere un titolare del Napoli, all’improvviso catapultato in panchina.

FOTO: Getty – Lobotka Napoli

Ma per lui tutto è cambiato un anno fa, quando sulla panchina del Napoli si è seduto Luciano Spalletti, che ha creduto in lui, l’ha coccolato e ora sta raccogliendo i frutti sperati. Oggi, infatti, Stanislav Lobotka si è preso letteralmente sulle spalle il gioco dei partenopei, di cui ne è il motore.

Con un’altra prestazione super, come quella di domenica sera nella vittoria contro il Milan, Luciano Spalletti ha avuto la conferma, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di aver trovato il suo playmaker, imprescindibile per il suo Napoli 2.0. A il tutto una statistica di Kickest: il centrocampista classe 1994 ha vinto il 77,2% dei duelli che l’hanno coinvolto. Più di qualunque altro giocatore in serie A.

Stanislav Lobotka adesso si è preso il Napoli e ne è diventato il carburatore del motore. Il “periodo nero” dell’era Gennaro Gattuso per lui è superato, e adesso vuole tutto.

Davide Brasiello