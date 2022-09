Milan-Napoli, oltre al danno la beffa per i rossoneri: si ferma un titolare

Domenica sera si è conclusa la 7a giornata di Serie A, che ha visto sfidarsi il Milan di Stefano Pioli contro il Napoli di Luciano Spalletti. Il big match è terminato in favore degli azzurri, che si sono imposti a San Siro per 2-1: gol di Politano su rigore, pareggio poi di Giroud a cui ha risposto Giovanni Simeone.

Una gara spettacolare in cui si sono affrontate due delle squadre più in forma di tutto il campionato. Non sono di certo mancate le emozioni sia da una parte che dall’altra. Dunque per gli amanti del calcio è stato sicuramente un bel ‘arrivederci‘ al campionato che, causa nazionali, riprenderà proprio il primo ottobre con Napoli-Torino.

Theo Hernandez (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Se il Napoli può sorridere per aver conquistato tre punti importantissimi in un campo difficilissimo come quello del Milan, per i rossoneri, invece, è notte fonda. Il Milan, infatti, oltre ad aver perso la prima partita in stagione, deve fare i conti anche con l’infortunio di Theo Hernandez.

Il terzino francese, protagonista nella sfida contro il Napoli con l’assist a Giroud per il momentaneo 1 a 1, è costretto a fermarsi ai box, causa uno stiramento all’adduttore. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana: l’ex Real Madrid salterà il match contro l’Empoli alla ripresa e rischia anche di dover dare forfait per la sfida contro il Chelsea di Champions League. La speranza del Milan è quella di recuperarlo per il big match contro la Juventus in programma sabato 8 ottobre.

Lorenzo Golino