Iannicelli sicuro: “So già dove finirà il Napoli in classifica”

L’inizio di stagione per il Napoli di Luciano Spalletti non è stato semplicissimo. Infatti, intorno alla squadra aleggiava un malumore generale da parte dei tifosi, per via delle cessioni importanti di mercato e degli acquisti, sulla carta, non all’altezza.

Le prime 7 giornate di campionato e due partite di Champions League hanno però raccontato un’altra storia: il Napoli ed i suoi nuovi innesti hanno dimostrato invece di essere all’altezza, eccome. Avendo anche il merito di far ritrovare l’entusiasmo ai tifosi che l’avevano smarrito durante l’estate per le sopra citate ragioni.

FOTO: Getty – Giovanni Di Lorenzo and Matteo Politano SSC Napoli

Ad omaggiare il Napoli ci ha pensato anche Peppe Iannicelli che, ai microfoni di Canale21, è intervenuto così:

“Sono assolutamente convinto che la vicenda scudetto quest’anno riguarderà due squadre: Milan e Napoli. È vero che siamo solo all’inizio ma dopo 7 gare già possiamo fare delle valutazioni e guarda caso i due clubs che hanno risposto all’appello scudetto sono anche quelli che hanno meglio gestito tutte le vicende contrattuali ed economiche. Il Napoli è stato in qualche modo ispirato dall’esempio virtuoso del Milan: Aurelio De Laurentiis si è mosso benissimo sul mercato, per mettere in condizione la squadra di vincere lo scudetto. Io l’ho detto già al momento delle griglie, per me il Napoli è la squadra favorita per vincere lo scudetto. Alla ripresa del campionato vedremo anche se sul piano della consapevolezza e della maturità il Napoli è cresciuto”.

Lorenzo Golino