“Meret è il migliore in Italia”: parole a sorpresa dell’ex Milan

Questo avvio di stagione del Napoli ha lasciato quasi tutti sorpresi, specialmente dopo una sessione estiva di mercato non ritenuta – specialmente dai tifosi – all’altezza. Tutto ciò per via delle importanti cessioni fatte e degli acquisti ritenuti un po’ azzardati. Dopo sette giornate di campionato e due di Champions League, però, i ragazzi di Luciano Spalletti si trovano comodamente al primo posto in entrambe le competizioni.

Una delle grandi sorprese è stato sicuramente il numero 1 azzurro, Alex Meret. L’ex Udinese e Spal lo scorso anno si era reso protagonista in negativo per alcune prestazioni molto deludenti. Emblema della passata stagione è l’incredibile papera commessa ad Empoli che di fatto regalò il gol del pareggio a Pinamonti.

Alex Meret (FOTO – Getty Images)

Il portiere azzurro era ormai in partenza da Napoli, nonostante la cessione di David Ospina, e sembrava ormai fatta per la sua cessione. Al suo posto sarebbe dovuto arrivare Keylor Navas. Lo sliding doors però è stato il mancato approdo del portiere del PSG che quindi non solo ha significato permanenza in azzurro di Meret, ma anche titolarità. Quest’ultima meritata ampiamente sul campo, dimostrando finora di avere la capacità e la personalità per poter essere il numero 1 azzurro.

Simbolo di questa rinascita è stata sicuramente la partita vinta dal Napoli per 2 a 1 contro il Milan in cui il portiere friulano si è esaltato, parando praticamente di tutto. A far notare tale crescita ci ha pensato l‘ex portiere del Napoli Giovanni Galli, che ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live, si è espresso così:

“Mi è piaciuta molto la partita col Milan. Match bello, giocato a viso aperto. Sono quelle partite che ti riconciliano col calcio. Complimenti alle società che hanno avuto il coraggio di ripartire dai giovani. Bisogna dare spazio ai ragazzi che hanno fame di affermarsi. Meret è, tecnicamente, il portiere più forte che c’è in Italia. Gli mancava solo la continuità e la fiducia. Ottimo la scelta di affiancargli Sirigu: ora è nelle condizioni di potersi esprimere al meglio“

lorenzo Golino