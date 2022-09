Home » News Calcio Napoli » De Laurentiis vs Spalletti: incomprensioni in primavera, il retroscena

La Gazzetta dello Sport è tornata a parlare della vicenda che ha visto coinvolti il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, e il presidente Aurelio De Laurentiis. La scorsa primavera, il patron azzurro non aveva digerito le sconfitte della sua squadra, in particolare quella di Empoli che compromise i rapporti tra i due.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Spalletti-De Laurentiis: situazione risolta, le ultime

Quest’oggi la testata rosa si è interrogata se le parti si fossero riavvicinate dopo gli eventi della stagione scorsa.

“I due in privato se le “cantano” senza remissione di peccati e speriamo che sia davvero così. Perché l’intesa sulle scelte di fondo estive, che sono state radicali, dovevano essere condivise. Il tecnico ha detto la sua ed è stato accontentato per quanto possibile in un mercato intelligente che ha creato per il club: ricchezza con investimenti adeguati ai parametri finanziari, con un taglio importante al monte ingaggi.

Sacrifici che al momento non si avvertono nella qualità della rosa. E i meriti vanno anche al direttore sportivo Giuntoli, in diverse operazioni fondamentali. La domanda è: si sono chiariti Spalletti e De Laurentiis sulle incomprensioni di primavera? Perché se la risposta è sì, tecnico e club non ripeteranno gli stessi errori dell’anno scorso. Nei momenti di difficoltà si misura la forza di una squadra e di un club.”