Battuto anche il Milan, Cassano estasiato: “Ci sono due calciatori fenomenali nel Napoli”

Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Inter e Sampdoria, ha commentato attraverso i suoi canali social la vittoria del Napoli ai danni del Milan. Ecco quanto evidenziato:

“Milan-Napoli è stata una super partita, uno spot per questo campionato perché si sono viste due squadre con coraggio, personalità e che giocano un calcio che piace a me. Il Napoli ha fatto una buonissima partita, in particolare modo Kvaratskhelia e Lobotka: due giocatori fenomenali. Poi Spalletti è geniale e ha messo Simeone che gli ha risolto la partita.

FOTO: Getty – Milan Napoli

Gioca bene il Napoli anche se non meritava la vittoria. Il Milan ha fatto una grandissima partita, ha preso due traverse e due volte Meret ha fatto due grandissime parate. Secondo me il Milan meritava qualcosa in più però poi in quelle partite il divario è piccolo e gli episodi fanno la differenza. Il Milan ha dimostrato di essere una grande squadra, poi si è sentita molto l’assenza di Leao. Però ripeto, il Milan meritava qualcosa in più e non la sconfitta“.