Bocciato Raspadori: “Non può fare il centravanti”

Arrivati al giorno dopo la vittoria del Napoli sul Milan, possiamo sicuramente dire che la partita è stata decisiva ed ha decretato tantissime certezze, ma anche qualche dubbio circa un giocatore impiegato da mister Spalletti nell’undici iniziale: Giacomo Raspadori. Utilizzato da centravanti ha il peso specifico per fare la differenza?

Giacomo Raspadori (Getty Images)

Chiariello: “Raspadori in mezzo a due colossi è un errore”

Proprio dell’utilizzo e dell’utilità di Giacomo Raspadori nel Napoli ha parlato il giornalista Umberto Chiariello nel programma andato in ondata sul Canale 21. Ecco quanto dichiarato:

“Raspadori punto dolente di ieri, è stata una scelta sbagliata di Spalletti. Raspadori non può fare il centravanti di questa squadra. Il centravanti o è Osimhen o è Simeone, ovvero uno che ti dà la profondità, che fa a sportellate e ti fa salire la squadra. Mettere Raspadori in mezzo a due colossi come Kjaer e Tomori è stato un errore. Ti può servire se giochi in palleggio, ma in una partita in cui hai bisogno di salire, hai bisogno di un centravanti che ti fa salire che non è Raspadori che non ha toccato palla”

FERNANDO GRAZIANO