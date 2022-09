Georgiani pazzi di Kvaratskhelia: è successo durante Milan-Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha riacceso l’entusiasmo sull’asse Napoli–Georgia dal suo approdo in azzurro. Sin da subito il talento georgiano ha messo in mostra qualità importantissime che lo hanno portato a diventare uno dei profili più importanti della squadra di Luciano Spalletti.

Il suo futuro sembra già scritto ma lo stesso allenatore ci ha tenuto a tenerlo con i piedi ben saldi a terra per evitare esaltazioni che possono interrompere la sua crescita.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Milan-Napoli: centinaia di tifosi riuniti per Kvaratskhelia

Ma dalla Georgia non c’è tempo per la tranquillità e, anzi, sono tantissimi i tifosi di Kvaratskhelia che ogni settimana arrivano in Italia per seguire le partite del proprio idolo.

L’ultima, grande, dimostrazione d’affetto nei confronti dell’attaccante del Napoli è arrivata dalla città di Zugdidi durante Milan–Napoli. Come racconta Setanta Sports Georgia, emtittente televisiva georgiana, centinaia di persone si sono riunite allo Skatepark di Zugdidi per assistere alla partita e tifare per Kvaratskhelia e per il Napoli.

