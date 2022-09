De Laurentiis si gusta il Napoli: “Nessuno mi credeva, avete visto?”

A ventiquattro ore dalla meritata vittoria del Napoli ai danni del Milan campione d’Italia, per due reti a uno, il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una brevissima intervista ai microfoni di “LaPresse”.

Ecco le parole di De Laurentiis:

“Del Napoli non si parla, parlano i fatti. C’è una mia conferenza stampa dove dissi che allestiremo una grande squadra, poi non ci ha creduto nessuno e invece…”

De Laurentiis Napoli Calciomercato

Aurelio De Laurentiis è da sempre riconosciuto da tutti come un presidente imprevedibile, sia nelle operazioni di calciomercato che nelle dichiarazioni rilasciate alle varie testate giornalistiche. Questi sono alcuni dei motivi per i quali non sempre viene visto di buon occhio dalla tifoseria partenopea. Tante le contestazioni maturate negli anni contro di lui, non ultima la contestazione per il mercato adoperato dalla dirigenza durante questa sessione di calciomercato appena terminata. Sessione di mercato che col senno di poi sta dando ragione ad Aurelio De Laurentiis.

FERNANDO GRAZIANO