Cassano spiazza tutti alla BoboTv: “Kvaratskhelia come Ronaldo il Fenomeno”

Ieri il Napoli di Luciano Spalletti è uscito vittorioso dal big match che ha visto gli azzurri affrontare il Milan a San Siro. Una sfida spettacolare terminata per 2 a 1 grazie alle reti di Politano, su calcio di rigore e poi al momentaneo pareggio di Giroud, ha risposto il neo acquisto Giovanni Simeone. L’attacante argentino con un colpo di testa imperioso ha battuto Maignan.

Una sfida al vertice che nonostante due assenza importanti – una per parte – Leo per il Milan e Osimhen per il Napoli ha regalato grande spettacolo a tutti gli amanti del calcio. una gara che per ritmo ed intensità ha ricordato una partita di Premier League.

FOTO: Getty – Khvicha Kvaratskhelia SSC Napoli

Nel tabellino dei marcatori non compare però il nome di Khvicha Kvaratskhelia che però è stato tra i migliori in campo. Inoltre è proprio il georgiano a conquistare il calcio di rigore (fallo di Dest). Una prestazione sontuosa che ha lasciato esterrefatto anche Antonio Cassano. L’ex stella del calcio italiano, ai microfoni della Bobotv, ha commentato così la prestazione di Kvaratskhelia:

“Due squadre bellissime da vedere. il Napoli ha fatto una grandissima partita di qualità e personalità, ma il Milan non meritava di perdere. Kvara e Lobotka potrebbero giocare in tutte le squadre. Anche al Barcellona per Gavi e Busquets, al Bayern, o Manchester United. Complimenti all’allenatore che li ha fatti migliorare esponenzialmente. Kvara ha una forza nella gambe clamorosa, solo Ronaldo il fenomeno ha avuto un impatto simile quando è arrivato in Italia. Simeone non sarà Lewa però quando entra in campi che sia un 1′, 5′ o 10′ entra sempre avvelenato. mi ricorda il padre. Sono contento dell’oppurtunità che gli è stata data”

Lorenzo Golino