Milan-Napoli, i precedenti fra i due allenatori: una sola vittoria per Pioli, ma pesantissima

Si promette spettacolare questa sera la gara fra Milan e Napoli. Il match, nonostante le pesanti assenze di Osimhen e Leao, regalerà sicuramente tanto divertimento per le giocate in campo.

Un altro duello sarà però quello fra i due allenatori, Pioli e Spalletti. L’allenatore rossonero è reduce dalla vittoria del primo scudetto della sua carriera che, senza dubbio, lo galvanizza dopo una carriera dove non ha quasi mai ricevuto le luci della ribalta. Diversamente, Spalletti è ancora a secco di campionati in Italia (ne ha vinti due invece in Russia con lo Zenit) ma si è ugualmente sempre dimostrato un allenatore in grado di gestire squadre che lottano ai vertici della classifica.

Foto: Getty Images- Pioli

Il confronto fra i due vede nettamente vittorioso Spalletti: l’allenatore del Napoli ha infatti battuto il collega rossonero in ben 8 occasioni, con 3 pareggi ed una sola sconfitta.

La vittoria di Pioli contro Spalletti è però piuttosto recente e, soprattutto, pesante: risale all’ultima sfida fra i due giocatasi il 6 marzo scorso dove il Milan fu capace di sbancare lo Stadio Diego Armando Maradona vincendo per 1-0 grazie al gol di Giroud. Tale vittoria ha nettamente indirizzato gli equilibri dell’ultimo campionato, lanciando i rossoneri verso la vittoria finale.