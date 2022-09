Napoli, occhio a lui: può prendersi il Milan senza Leao

Questa sera si disputerà una gara che ha il sapore delle grandi sfide: Milan e Napoli si affronteranno a San Siro in un duello fra due delle tre squadre in vetta al campionato in questo momento della stagione (l’altra è l’Atalanta). Il match sarà ricco di stelle da una parte e dall’altra ma dovrà fare a meno di due attaccanti di livello assoluto come Osimhen e Leao.

La differenza fra le due assenze (spiegata più dettagliatamente qui) però sta nel fatto che il Napoli ha già sperimentato soluzioni alternative al proprio bomber con successo, come ad esempio Raspadori. Non è invece ben chiaro come cambierà il piano gara del Milan con l’assenza di Leao e quale sarà il calciatore su cui i rossoneri punteranno per sostituirlo, più che a livello di presenza in campo, a livello di fantasia.

Foto: Getty Images- De Ketelaere e Leao

Occhio a De Ketelaere, l’investimento d’oro del Milan

Il Milan ha infatti molto spesso incentrato il suo gioco in modo quasi esclusivo sulle accelerazioni di Leao e, perciò, la sua assenza potrebbe radicalmente modificare il modo di attaccare dei rossoneri. Ci si aspetta, dunque, una squadra sicuramente diversa nel modo di creare gioco.

Riguardo al designato del ruolo di nuovo “creatore” offensivo dei rossoneri un sospettato potrebbe esserci: si tratta di Charles De Ketelaere. Il belga è stato acquistato quest’estate spendendo non poco (32 milioni di euro) dopo un lungo tira e molla consumatosi praticamente per tutta l’estate.

Sono chiarissime le intenzioni della società rossonera di puntare con decisione su di lui sia per la cifra spesa (da anni Maldini e soci si stanno dimostrando parsimoniosi sulle cifre da investire sul mercato se non per calciatori su cui puntare con grande sicurezza), ma anche per le sue caratteristiche (un jolly offensivo in grado di poter ricoprire tutti i ruoli dell’attacco rossonero e sostituire tutti all’occorrenza).

Perché Milan-Napoli può essere la sua gara

Il suo apporto fino ad adesso non è stato di gran livello (solo 1 assist siglato) ma non si può negare che si siano viste le sue potenzialità e le sue qualità. Ad incidere negativamente, quindi, più che un fattore tecnico e di adattamento è stata la mancanza della centralità che ci si aspettava da lui nel gioco rossonero.

Paradossalmente, l’assenza di Leao potrebbe favorirlo sotto questo punto di vista. La squadra di Pioli era infatti abituata a puntare sulla sua giocata in un modo tale da arrivare quasi ad oscurare le qualità del trequartista belga, sicuramente meno coinvolto nelle giocate offensive rossonere rispetto al funambolo portoghese.

La partita di stasera potrebbe essere perciò la sua occasione per prendersi il Milan: senza Leao, potrebbe essere maggiormente coinvolto e tutti si aspettano che faccia finalmente uscire fuori per davvero (e non solo intravedere) le sue immense qualità. Un pericolo a cui il Napoli dovrà stare molto attento.