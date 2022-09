L’ex Milan ‘sfida’ Kvaratskhelia: “Ha qualità, ma ora voglio vederlo contro Calabria”

Questa sera la gara fra Milan e Napoli rappresenterà una prova di maturità per entrambe le squadre. I rossoneri sono infatti chiamati a dimostrare ancora una volta di voler lottare per lo scudetto anche quest’anno, senza sentirsi sazi per il successo dell’anno scorso.

Gli azzurri, invece, dopo le grandi prove in Champions, vogliono mostrarsi all’altezza di grandi palcoscenici anche in campionato, nonostante una squadra imbottita di giovani con poca esperienza. Uno di questi è Khvicha Kvaratskhelia: c’è grande curiosità per scoprire come si comporterà in quel di San Siro.

Billy Costacurta

Nel corso della sua analisi della gara nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore del Milan e attuale opinionista per Sky Sport Billy Costacurta ha detto la sua sull’inizio di campionato e sulle aspettative nei confronti del calciatore georgiano. Di seguito quanto riportato:

“Kvaratskhelia è un ragazzo con grandissime qualità, già decisivo: per essere un ventunenne appena arrivato in Serie A, mi sembra già ben strutturato mentalmente. Sono curioso di vederlo contro Calabria, che ritengo un difensore di livello internazionale: negli uno contro uno Davide è tra i migliori al mondo”