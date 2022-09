Home » Copertina Calcio Napoli » Giuntoli: “Non ci facciamo prendere dall’entusiasmo. Se dovesse accadere non ci abbatteremo”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del calcio d’inizio di Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nuovi acquisti? Li seguivamo da un po’ ed eravamo sicuri che avrebbero impattato così. Siamo contenti”.

“Noi sapevamo di fare una squadra competitiva. L’abbiamo allestita già tre anni fa, poi nell’ultimo anno ci sono stati dei cambiamenti ma sapevamo che sarebbe stata una squadra forte”.

“Noi siamo molto sereni. Non ci facciamo prendere da facili entusiasmi, non ci abbatteremo se dovessimo perdere e lavoreremo sempre sodo per essere competitivi”.

Giuntoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Come arrivano le due squadre al match

Dopo la vittoriosa trasferta di Glasgow contro i Rangers per 3-0, il Napoli di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare il Milan nel big match della settima giornata di campionato.

Anche la squadra del tecnico Stefano Pioli è reduce dalla vittoria interna contro la Dinamo Zagabria ed è pari punti, al primo posto, con l’Atalanta e, per l’appunto, e il Napoli.

Per restare sulla linea di continuità, la squadra partenopea è chiamata una prestazione maiuscola allo stadio San Siro, trasferta non delle più semplici che andrà a chiudere il primo mini-ciclo di stagione, prima della sosta per le Nazionali.