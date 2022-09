Squalifica Spalletti, possibilità di vederlo contro il Milan? La notizia sul ricorso

A meno di tre giorni dal posticipo di Serie A tra Milan e Napoli, l’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, è intervenuto alla radio ufficiale degli azzurri “Kiss Kiss Napoli”, alla trasmissione ‘Radio Goal‘. Quest’ultimo ha parlato della possibilità di fare ricorso dopo l’ultima espulsione rimediata da Luciano Spalletti in campionato, e quindi sulla possibilità per l’allenatore toscano di presenziare in panchina domenica sera al San Siro.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Squalifica Spalletti, l’avvocato Grassani: “Ricorso? Inutile”

“Purtroppo, sotto il profilo procedurale, l’espulsione dell’allenatore dal campo per somma di ammonizioni, viene equiparata a quella del calciatore dalla stagione 2019/2020. Quindi una giornata è automaticamente fermo il tecnico che viene allontanato durante la gara”

Quindi non c’è possibilità? Ci sono margini per ricorrere? “Il referto lo si conosce, se uno preannuncia il ricorso e chiede l’accesso agli atti. C’è un precedente in casa Napoli, ovvero Napoli Atalanta 30 ottobre 2019. Ancelotti dopo esser stato espulso dalla gara facemmo ricorso visto che era stata un’espulsione rimediata dal campo. La differenza è che con il nuovo codice di giustizia sportiva del primo luglio 2019, tra calciatori espulsi e allenatori espulsi, la squalifica è la stessa. Con il ricorso il tutto venne rigettato per i motivi che ho appena detto, e quindi è altamente probabile che nessun passo verrà fatto. Non faremo ricorsi che non verranno nemmeno esaminati”

Fernando Graziano