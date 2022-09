Coro vergognoso dei tifosi del Milan: “Vesuvio bruciali tutti”

Oggi il Napoli scende in campo a Milano, contro il Milan di Stefano Pioli. Gara valida per la settima giornata di Serie A. I ragazzi di Luciano Spalletti sono chiamati a dover ripetere le ottime prestazioni mostrate nelle uscite in campionato e Champions League.

Una sfida al vertice che vede due squadre, senza dubbio le più in forma di tutto il campionato, sfidarsi per rimanere lì, in zona scudetto. Una sfida resa – se possibile – ancora più speciale da un’atmosfera incredibile: San Siro sold-out. Purtroppo però non mancano i soliti cori discriminatori contro i tifosi azzurri.

Milan-Napoli San Siro

Poco prima dell’inizio della partita, dal settore occupato dai tifosi rossoneri, si sono alzati cori indecorosi a sfondo razzista nei confronti dei napoletani e inneggiando al Vesuvio. Non la prima volta che alcuni supporters del Milan si rendono protagonisti, in negativo, di atteggiamenti simili.

“Bruciali tutti, Vesuvio bruciali tutti”, questo il coro cantato dai tifosi del Milan contro i tifosi napoletani presenti allo Stadio San Siro.

Lorenzo Golino