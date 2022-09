Napoli macchina da gol: tutti i record offensivi raggiunti dagli azzurri

L’inizio di stagione del Napoli è stato a dir poco esaltante. Dopo la rivoluzione estiva e i dubbi creati dalle tante partenze, gli azzurri sono riusciti a smentire gli scettici con una serie di prestazioni di livello assoluto. I nuovi arrivati hanno dato tutti il loro contributo e non stanno facendo rimpiangere i calciatori che hanno sostituito.

In particolare, si è vista una squadra davvero spettacolare in queste prime uscite, capace di segnare gol a raffica.

Foto: Getty Images- Politano, Kvaratskhelia, Zielinski

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport descrive i record offensivi raggiunti dagli azzurri in questo inizio di campionato. Il primo è il più clamoroso: con i suoi 13 gol segnati in campionato e 7 siglati in Champions, il Napoli è la squadra con l’attacco migliore in Italia e in Europa.

Inoltre, la squadra di Spalletti può vantare sul fatto di aver portato al gol tanti calciatori, ben 11 diversi. Solo il Bayern Monaco (13) e il Rennes (12) hanno portato al gol più giocatori in Europa considerando anche le coppe, posizionando il Napoli al terzo posto di questa speciale classifica.