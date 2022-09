Home » News Calcio Napoli » Lozano in ombra? La statistica negativa rispetto agli altri attaccanti del Napoli

Il Napoli di inizio stagione è una squadra a dir poco straripante. Gli azzurri si trovano infatti al primo posto in Serie A insieme a Milan e Atalanta con 14 punti e in vetta anche al proprio girone di Champions (sopra a top club come Liverpool e Ajax) a punteggio pieno.

Ad impressionare di più degli azzurri è stata la forza offensiva, con tantissimi gol e tantissime goleade messe a referto. Tutti i calciatori offensivi hanno dato un contributo pazzesco: dal bomber Osimhen (ora ai box per infortunio), ai suoi sostituti Simeone e Raspadori fino al nuovo idolo dei tifosi Kvaratskhelia.

Lozano Napoli (Getty Images)

Fra tante prestazioni così brillanti, rimane dunque un po’ nell’ombra il contributo di Hirving Lozano. Il messicano ha regalato un assist nella gara inaugurale del campionato contro il Verona ma, a differenza dei suoi compagni di reparto, il suo tabellino recita ancora il numero alla casella dei gol. L’unico dei calciatori offensivi azzurri ad avere una tale statistica è Zerbin il quale, però, è abbondantemente giustificato dal poco spazio regalatogli.

Il rendimento di Lozano, dunque, al momento sembra evidentemente sotto rispetto a quello dei suoi compagni e il sorpasso ai suoi danni di Politano (autore già di 2 gol in stagione) è oramai nell’aria.