Leao protesta contro la squalifica: il video pubblicato sui social

Milan-Napoli sarà il big match di questa giornata di Serie A, in cui si affronteranno due delle tre squadre che in questo momento dominano la classifica del campionato. La gara, che si giocherà a San Siro alle 20.45, promette spettacolo vista la presenza di grandi stelle in campo.

Ci saranno però delle assenze pesanti per entrambe le squadre. Nel Napoli, infatti, mancherà Victor Osimhen, il quale deve ancora smaltire l’infortunio rimediato contro il Liverpool in Champions mentre invece per il Milan mancherà Rafael Leao, squalificato a causa del cartellino rosso ricevuto nel corso dell’ultimo match dei rossoneri contro la Sampdoria.

Rovesciata Mazzocchi

L’episodio dell’espulsione di Leao ha fatto molto discutere: il portoghese ha infatti ricevuto il secondo cartellino giallo per gioco pericoloso dopo che, tentando una rovesciata, aveva colpito un avversario in faccia.

Il giocatore si è fin da subito dimostrato contrariato per una tale decisione e ha continuato a manifestare il suo disappunto anche sui social, retwittando un video che mostra una rovesciata eseguita da Mazzocchi nella partita di ieri fra Salernitana e Lecce in cui il difensore campano, similmente a quanto fatto dal portoghese, colpisce sul volto un avversario ma senza ricevere alcuna sanzione.

Il tweet condiviso, tra l’altro, recita a chiare lettere “Non è un giocatore del Milan, quindi niente ammonizione“.