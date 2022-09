Bufera Lazio: svelato il nome del giocatore contro Sarri! Dimissioni in vista?

Si è alzato un enorme polverone in casa Lazio dopo la pesantissima sconfitta subita giovedì contro i danesi del Midtjylland con un pesantissimo 5-1. L’allenatore dei biancocelesti Sarri ha infatti rilasciato delle dichiarazioni pesantissime al termine della gara, in cui afferma la presenza di un “germe” all’interno dello spogliatoio.

Queste parole hanno fatto molto discutere e mettono seri dubbi sulla compattezza dello spogliatoio biancoceleste. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera si è occupata di svelare il possibile nome del calciatore in questione.

Foto: Getty Images- Sarri e Luis Alberto

Secondo il quotidiano, l’indiziato non può che essere Luis Alberto. Fra Sarri e lo spagnolo, infatti, non è mai sbocciato il feeling, come dimostrano le tante esclusioni ai danni di quest’ultimo così come i dubbi sulla sua permanenza trascinatisi per tutta l’estate.

Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, invece, l’inquietudine generata da questa situazione non esclude addirittura la possibilità delle dimissioni di Sarri, scelta a cui l’allenatore toscano pare stia pensando sul serio. Una situazione burrascosa che potrà evolversi ulteriormente, in attesa della prossima gara della squadra capitolina contro la Cremonese di domenica.