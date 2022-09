Simeone, l’intermediario: “Mi ha confessato una cosa su Napoli”

Giovanni Simeone al Napoli è stato il colpo di mercato che ha il reparto offensivo della rosa di Luciano Spalletti. L’attaccante argentino ex Hellas Verona ha stupito tutti l’anno scorso con una stagione molto importante e ora sta vivendo la sua prima annata in un club di grande livello.

Simeone Napoli (Getty Images)

Simeone, l’intermediario: “Napoli è un punto d’arrivo”

Alessandro Moggi, agente e intermediario che ha lavorato al passaggio di Simeone dal Verona al Napoli, a Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha parlato proprio dell’avventura del Cholito in maglia azzurra.

“Il Napoli ha fatto la miglior campagna acquisti degli ultimi anni, si è rinforzato con operazioni lungimiranti e di grande spessore”.

Simeone? “Mi ha detto che per lui, come per tutti gli argentini, Napoli rappresenta un punto di arrivo non di partenza. Con il colpo Cholito, che l’anno scorso ha fatto 17 gol in campionato, gli azzurri hanno fatto un gran colpo. Parliamo di una punta di altissimo valore, darà una grandissima mano. A fine stagione parleremo di un colpo di mercato”.