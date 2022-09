Spalletti in conferenza: “Ho notato una cosa dopo i rigori sbagliati! Ndombele può darci un vantaggio”

Luciano Spalletti, al termine della vittoriosa partita ad Ibrox contro i Rangers, che ha permesso al Napoli di balzare al comando della classifica, ha parlato nella consueta conferenza stampa di fine partita:

Il regalo più bello ricevuto da questa serata e quello che vorrà ricevere nei prossimi giorni:

“Queste sono partite che si sognano da bambini, dovevamo giocarla al massimo senza nessun timore perché poi devi riuscire ad essere te stesso in queste partite, però poi è fondamentale avere la personalità di fare le giocate e di insistere come hanno fatto i ragazzi stasera, poi per quanto riguarda il futuro non abbiamo avuto la certezza che siamo sulla buona strada, dobbiamo far seguito perché con la maglia del Napoli indosso quello fatto stasera va fatto tutti i giorni e abbiamo le caratteristiche per farlo, nono possiamo mai stare tranquilli”.

. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Più soddisfatto della difesa o della attacco?

“Non farei distinzione, li metterei insieme, siamo stati reattivi, bravi a pulire palloni e renderli giocabili, Kim e Rrahmani hanno fatto una grande partita, anche Mario Rui! Di Lorenzo non lo rammento più, una grande partita sotto l’aspetto della mentalità, un grande carattere e grande crescita mentale, l’ho notato dopo i rigori sbagliati, i ragazzi hanno aumentato l’intensità

I marcatori non sono tre titolari fissi. Come motiva i calciatori che non giocano dall’inizio?

“Le rotazione avvengono ogni tre giorni, il ragionamento deve essere quello di giocare affianco ai compagni non al loro posto. Bisogna avere anche un pò di fortuna. Simeone era più adatto nella prima fase del match, ecco perché Raspadori è subentrato, per decidere la partita. Ndombele è entrato benissimo, se capisce anche questo ci da un enorme vantaggio. Tra Politano e Lozano non è che chi gioca è titolare, così li penalizziamo entrambi. Con le sostituzioni si cambia la partita, soprattutto nel reparto offensivo. Complimenti a loro, non perché sono riserve ma perché sono campioni”.

Chi ti ha impressionato di più?

“La serata è stata emozionante, lo stadio è storico e il pubblico incredibile. Ho visto una buona squadra perché i Rangers hanno fatto ciò che dovevano e sono stati anche sfortunati. Però sotto l’aspetto della qualità e del giro palla, la mia è una squadra forte quindi mi aspettavo che alla lunga saremmo usciti fuori. Il direttore di gara è stato perfetto, personalità enorme e decisioni corrette”.

Su Alex Meret e Kvaratskhelia:

“Meret ha fatto una grande partita, è sempre più tranquillo. Quando abbiamo scelto di continuare con lui sapevamo che necessitava un pò di tranquillità e equilibrio. Siamo convinti di avere un grandissimo portiere. Kvaratskhelia glieli date voi i consigli, arriva in porta e tira perché voi dite che è forte. Il gol di Ndombele lo ha fatto Anguissa. Kvaratskhelia è un giocatore fortissimo ma deve saper scegliere e alternare le due fasi. Politano ha fatto tanto anche in fase difensiva, ha battuto un rigore che nessuno voleva tirare perché non era un penalty come tanti. L’ho tolto perché era ammonito. Per voi vince un calciatore solo per noi non è così, si vince di squadra sono tutti importanti“.

Mattia Maietta