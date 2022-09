Rimborso voli Rangers-Napoli: bellissima notizia per i tifosi partenopei

A seguito del rinvio di della gara di Champions League tra Rangers e Napoli, e l’impossibilità da parte dei tifosi partenopei di seguire la trasferta per la chiusura del settore ospiti, il ministro degli Esteri, Di Maio, ha scritto ai dirigenti di due compagnie aeree circa la possibilità per chi ha acquistato il biglietto di ricevere un Voucher o il rimborso.

Ecco quanto riportato dall’ANSA:

“Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha scritto ai dirigenti di Ryan Air e Easy jet per chiedere che ai tifosi del Napoli, impossibilitati a seguire la squadra in trasferta ieri a Glasgow contro i Rangers per la chiusura del settore ospiti, contrariamente a quanto era stato disposto in precedenza, venga erogato “un buono per poter acquistare nuovi biglietti aerei e per poter volare in altre occasioni con voi“.

Tifosi Napoli (Getty Images)

Rimborso biglietti Rangers-Napoli, la lettera di Di Maio

“Per quanto riguarda i biglietti di ingresso allo stadio, in precedenza, la Societa’ Sportiva Calcio Napoli aveva gia’ provveduto a comunicare le modalita’ per i rimborsi. Lo scorso 11 settembre “i tifosi del Napoli apprendevano con sconcerto la decisione di posticipare lo svolgimento della partita di Champions League Glasgow Rangers-Napoli (Inizialmente prevista alle ore 21 di martedi’ 13 settembre) al giorno successivo, mercoledi’ 14 settembre, sempre alle ore 21. Come se non bastasse, lo stesso giorno veniva comunicato anche il divieto per i tifosi napoletani di partecipare alla trasferta”.

“Sono ben consapevole del dolore del popolo del Regno Unito per il grave lutto patito per la morte di Sua Maesta la Regina Elisabetta II, dolore al quale mi unisco profondamente. Comprendo anche le ragioni di ordine pubblico che hanno portato al posticipo. Preso atto di queste motivazioni, non e’ pero’ possibile condividere la modalita’ e le tempistiche della decisione assunta, tant’e’ che molti sostenitori partenopei erano gia’ arrivati in Scozia nel momento in cui e’ stato diramato il comunicato”.

“I tifosi hanno quindi patito un importante danno soprattutto per i biglietti di ingresso alla gara ma anche e principalmente per voli e hotel gia’ pagati, bloccati o prenotati”. Di qui la richiesta ai rappresentanti dei due vettori di prevedere una sorta di bonus per i tifosi danneggiati.

Fernando Graziano