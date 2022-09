Home » News Calcio Napoli » Premio per Politano, un ex azzurro si congratula con il 21 partenopeo!

Si è appena conclusa Rangers-Napoli, valida per la seconda giornata di Champions League del girone A. I ragazzi di mister Luciano Spalletti si sono imposti per 0-3. Una prestazione sontuosa quella dei partenopei che grazie a questi tre punti si piazza al primo posto del girone, davanti ad Ajax, Liverpool e Rangers.

Una partita che non era partita nel migliore dei modi: dopo appena 60 secondi grande chance di testa per l’attcante dei Rangers Morelos, che a pochi passi da Meret l’ha spedita fuori. Partita poi presa in gestione dagli azzurri che però hanno dovuto confrontarsi con un Mcgregor (portiere Rangers) in formissima. Quest’ultimo ha inoltre parato per ben 2 volte di fila il rigore a Piotr Zielinksy.

Politano Gol Rangers-Napoli 0-(1)

Risultato differente però, quando a presentarsi dagli undici metri è stato Matteo Politano. L’ex Inter freddissimo con un tiro incrociato ha battuto il portiere e portato in vantaggio il Napoli. Al di là del gol, fondamentale per come sui era messa la partita, Politano ha disputato un match di grande livello: saltando spesso l’uomo; servendo bene i compagni in profondità e facendo tanti scatti all’indietro per aiutare la difesa.

Tale prestazione è valsa il premio come “Man of the match”. Premio assegnato dalla Uefa a fine partita. Matteo Politano ha voluto condividere questo premio con i propri fans, pubblicando un post sul suo profilo Instagram. A commentare il post anche un ex compagno di squadra e amico: Lorenzo Insigne, il quale ha voluto complimentarsi con il “man of the match” di Rangers-Napoli.

Lorenzo Golino