Politano: “Quest’anno c’è una cosa diversa. Rigore? Ci tenevo a batterlo”

Questa sera il Napoli di Luciano Spalletti ha affrontato e brillantemente sconfitto i Rangers Glasgow per 0-3, grazie ai gol di Matteo Politano, Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele, sfidando a viso aperto una squadra aggressiva e molto organizzata, in uno stadio molto complicato come l’Ibrox Stadium di Glasgow.

Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Matteo Politano, autore del gol su rigore che ha sbloccato la partita e del primo gol su ribattuta poi annullato dall’arbitro con l’aiuto del var

Politano-Intervista

Di seguito le dichiarazioni dell’esterno italiano:

Sul rigore segnato: “Ci tenevo a calciare il rigore, i rigoristi eravamo io e Zielinski poi in campo si decide. Mi dispiace per Zielo che ha sbagliato il rigore, ma abbiamo portato a casa una gara dominata. Quest’anno si vede una grande squadra che approccia tutte le partite allo stesso modo“

Milan? “Noi siamo pronti e carichi per domenica, ora ci sarà una grande sfida”

Sull’atmosfera stadio: “Stadio bellissimo dispiace non aver festeggiato con i nostri tifosi”

Giuseppe Esposito