Milan-Napoli, Lozano ancora out? Le condizioni del messicano

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si è tornato a parlare di Hirving Lozano e delle sue condizioni. L’ala messicana ha saltato gli ultimi due appuntamenti del Napoli per colpa di un influenza che gli ha impedito di essere presente nelle gare di Spezia e Rangers.

Quest’oggi, però, Lozano ha smaltito i sintomi ed è pronto per tornare agli ordini del tecnico Luciano Spalletti in vista della gara fondamentale contro il Milan in programma questa domenica allo stadio San Siro.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Lozano a disposizione di Spalletti: dubbio sulla titolarità

Il dubbio riguardo la titolarità resta, ancora non è certo se il giocatore partirà dal primo minuto domenica oppure siederà inizialmente in panchina in favore di Politano. Sono tanti i dubbi nella testa di Spalletti, in particolar modo l’attacco è ancora un rebus. La scelta della prima punta e di chi occuperà la fascia di destra saranno sicuramente i focus centrali del pre partita napoletano. L’unico certo di una maglia da titolare nel tridente è il solito Kvaratskhelia, unico vero insostituibile davanti.