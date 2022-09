Rrahmani: “Sfida e stadio complessi ma vogliamo i 3 punti”

Alle ore 21 andrà in scena il match tra Rangers e Napoli, valevole per la seconda giornata dei gironi di Champions League. La partita, inizialmente prevista per il giorno 13 settembre è stata rinviata a causa dei funerali delle Regina Elisabetta e ai tifosi del Napoli è stata vietata la trasferta nel suggestivo “Ibrox Stadium”.

Rrahmani Napoli

Rrahmani: “Vogliamo andare a 6 punti”

A pochi minuti dall’inizio del match il difensore centrale Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Mediaset.

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Vogliamo portare i 3 punti a casa, anche se la sfida sarà molto complessa in uno stadio in cui quasi nessuno di noi ha mai giocato. Andare a 6 punti sarebbe importantissimo per la classifica“.

Allo stesso tempo sono state rese note le formazioni ufficiali del match.

RANGERS (4-3-3): McGregor, Tavernier, Lundstram, Goldson, Jack, Davis, Kent, Sands, Morelos, Barisic, Arfield.

A disposizione: McCrorie, Budinauckas, Yilmaz, Colak, Matondo, Kamara, Wright, Davies, Sakala, King, Devine, Tillman.

Allenatore: Giovanni van Bronckhorst

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

A disposizione: Idasiak, Sirigu, Ostigard, Olivera, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Raspadori.

Allenatore: Luciano Spalletti.