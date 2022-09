LIVE – Rangers-Napoli: gioca Simeone! Le scelte di Spalletti

Con un giorno di ritardo il Napoli è pronto a scendere in campo contro i Rangers. La squadra di Luciano Spalletti è chiamata a vincere per prendersi la testa della classifica e giocarsi le prossime partite con più chance di qualificazione. Dopo la vittoria roboante contro il Liverpool tutti si aspettano un Napoli arrembante anche all’Ibrox Stadium ma i padroni di casa intendoni riscattare la pessima figura di Amsterdam della prima giornata (Ajax 4 – 0 Rangers).

Rangers-Napoli, le formazioni ufficiali:

RANGERS (4-3-3): McGregor, Tavernier, Lundstram, Goldson, Jack, Davis, Kent, Sands, Morelos, Barisic, Arfield.

A disposizione: McCrorie, Budinauckas, Yilmaz, Colak, Matondo, Kamara, Wright, Davies, Sakala, King, Devine, Tillman.

Allenatore: Giovanni van Bronckhorst



NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

A disposizione: Idasiak, Sirigu, Ostigard, Olivera, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Raspadori.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Giovanni Simeone vince il ballottaggio con Giacomo Raspadori e strappa una maglia da titolare. In campo anche Mario Rui al posto di Mathias Olivera, dato per favorito alla vigilia, esattamente come contro il Liverpool. Solito trio a centrocampo, con Lobotka, Anguissa e Zielinski.