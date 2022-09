Il lutto cambia l’atmosfera ad Ibrox: mancherà un elemento delle notti di Champions

Tante sono le polemiche che hanno coinvolto l’organizzazione della gara fra Rangers e Napoli, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La partita, che doveva giocarsi ieri sera, è stata spostata ad oggi a causa degli eventi che stanno coinvolgendo il territorio scozzese per la morte della Regina Elisabetta.

A ciò, si è aggiunto anche un sorprendete divieto di trasferta per i tifosi azzurri, placato solo dalla “reciprocità” di questo per i supporters scozzesi nella gara di ritorno al Maradona: una scelta che, inevitabilmente, ha scatenato un vespaio di polemiche.

Foto: Getty Images- Rangers

Rangers-Napoli senza inno della Champions

L’atmosfera però sarà diversa anche per nell’ingresso delle squadre in campo: secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, mancheranno infatti sia il logo della Champions a centrocampo così come il tradizionale inno della competizione prima della gara.

I Rangers, inoltre, indosseranno il lutto al braccio. L’adrenalina sarà comunque alta vista la presenza di cinquantamila tifosi sugli spalti anche se in un contesto del tutto particolare.