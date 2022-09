Pazzo di un azzurro, il giornalista rivela: “Mi sono svenato per prenderlo al fantacalcio”

Crudele il fantacalcio, gioco che sa dare gioie ma anche molti, parecchi dispiaceri ai fantallenatori. Ne sa qualcosa proprio Tancredi Palmieri, corrispondente ed ex collaboratore della Gazzetta dello Sport, ora inviato di Sportitalia, impegnatissimo nell’ultima finestra di calciomercato.

“Non so che cosa farà Kvara in Champions, a me basta che i gol li tenga per il campionato“. Così il giornalista si è espresso sulla vena realizzativa di Khvicha Kvaratskhelia. Non per mentalità antiquata, bensì per un obiettivo ben preciso: “In tutte le leghe di fantacalcio a cui partecipo mi sono svenato per comprarlo, i miei concorrenti hanno fatto circonvenzione di incapace perché sapevano che sarei stato disposto a tutto per acquistarlo“.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

Nel primo pomeriggio, infatti, Palmeri è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del Napoli e del suo nuovo pupillo georgiano.

“Avrei scommesso su di lui nel precampionato? Sinceramente no, ma dopo che l’ho visto giocare tre minuti non ho più avuto dubbi. Mi ha ammaliato, non potevo non comprarlo” – ha concluso il giornalista.