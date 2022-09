Raspadori o Simeone? Le probabili scelte di Spalletti per Rangers-Napoli

Il Napoli scenderà in campo questa sera alle ore 21 a Glasgow per affrontare i Rangers nella seconda gara della fase a gironi di Champions League. La gara è stata spostata di un giorno a causa degli eventi relativi alla morte della regina Elisabetta, scatenando grandi polemiche per il divieto di trasferta imposto ai tifosi azzurri.

La gara rappresenta un’opportunità per il Napoli di issarsi, in caso di vittoria, in vetta alla classifica del girone come unica squadra a punteggio pieno, vista la vittoria di ieri del Liverpool contro l’Ajax ad Anfield.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

La probabile formazione del Napoli

Il dubbio di formazione principale per Spalletti riguarda il centro dell’attacco: Raspadori o Simeone? L’assenza di Osimhen pesa e non è ancora chiaro chi sia il giocatore più adatto a sostituirlo. Al momento, fra i due sembra favorito il Cholito, già in gol nella gara inaugurale della Champions contro il Liverpool.

Un altro ballottaggio riguarda il terzino sinistro, dove al momento Olivera sembra in leggero vantaggio su Mario Rui. Per il resto, confermato il resto della linea difensiva con Meret fra i pali, Di Lorenzo terzino destro e coppia centrale composta da Kim e Rrahmani.

A centrocampo, confermatissimo il trio composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco dovrebbe partire ancora titolare Politano ai danni di Lozano sulla destra e, ovviamente, Kvaratskelia sulla sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

La probabile formazione dei Rangers

Pochi dubbi per Van Bronckhorst, che potrebbe riproporre l’undici delle ultime settimane ad eccezione del portiere, con McGregor titolare al posto dell’infortunato McLaughlin. Linea difensiva confermatissima con Tavernier,Sands, Goldson e Barisic.

Davis invece dovrebbe vincere il ballottaggio su Wright nella mediana con Kamara e Lundstram ai suoi fianchi. In attacco, ci saranno Tillman e Kent sulle fasce con Colak favorito su Morelos come prima punta.

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Davis, Kamara; Tillman, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst