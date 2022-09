Arrivano provvedimenti dopo il caso Juventus-Salernitana: succederà da ottobre!

Continua a far discutere il clamoroso errore arbitrale accaduto in occasione della gara di domenica fra Juventus e Salernitana. Ai bianconeri è stato infatti annullato un gol siglato da Arkadiusz Milik a causa di una posizione di fuorigioco attiva di Bonucci, il quale aveva tentato di prolungare il pallone dopo la spizzata del polacco.

Alla sala VAR è però sfuggito un dettaglio di non poco conto: il difensore della Juve era infatti tenuto in gioco da Candreva, il quale non era salito insieme al resto della linea difensiva nel corso del corner battuto dalla Juve. L’immagine in cui era visibile il calciatore della Salernitana è sfuggita a tutti, motivo per cui la sua posizione non è stata valutata nel corso della decisione.

Foto: Getty Images- Juventus-Salernitana

Da ottobre via al fuorigioco semi automatico: come funziona

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di un primo provvedimento in arrivo per evitare errori simili: si tratta del fuorigioco semi automatico. Questo era stato già sperimentato nel corso della finale di Supercoppa Europea fra Juventus e Eintracht Francoforte.

Il sistema prevede 12 telecamere intorno al campo e un’intelligenza artificiale che monitora 29 punti del corpo umano usando uno speciale sistema di tracciamento dello scheletro. Il computer traccerà anche il movimento del pallone ed individuerà il momento esatto in cui viene effettuato il passaggio. Sarà sufficiente appena mezzo secondo per valutare la presenza o meno di un fuorigioco.

Il fattore umano, così, sarà limitato solo ai casi in cui si dovrà valutare un’eventuale interferenza di un calciatore nell’azione mentre sarò invece azzerato nella individuazione dei giocatori in offside.