James Rodriguez torna in Europa: visite mediche con il nuovo club

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ormai ex stella James Rodriguez sarebbe in procinto di trasferirsi ai piedi del Pireo, all’Olympiacos.

Il giocatore colombiano ex Monaco e Real Madrid ha giocato l’ultima stagione in Qatar con la maglia dell’Al-Rayyan ma quasi fin da subito avrebbe accusato il colpo di essersi trasferito in un campionato poco ambizioso e lontano dai suoi standard tecnici.

Non dimentichiamo che James Rodriguez all’epoca fu pagato circa 80 milioni dai blancos di Florentino Perez nell’estate del Mondiale in Brasile del 2014, quando il classe 1991 si distinse come uno dei migliori talenti della competizione, se non il migliore.

FOTO: Getty – James Rodriguez Colombia

A lungo è stato corteggiato anche dal Napoli, ma dopo l’avventura in Inghilterra con la maglia dell’Everton – a cavallo fra il 2020 e il 2021 – il fantasista colombiano ha sposato la causa qatariota e tutt’ora ha un contratto fino al 2024.

Ma la sua nostalgia di calcio europeo ha attirato le attenzioni di diversi club, fra cui il Valencia di Gennaro Gattuso e l’Olympiacos di Carlos Corbèran, con quest’ultimo che sarebbe in procinto di accaparrarselo.

Il colombiano è già in Grecia per sottoporsi alle visite mediche con il club biancorosso, che coprirà 2 dei 6 milioni di ingaggio percepiti attualmente dal giocatore. Ricordiamo che in Grecia la deadline dei trasferimenti è fissata al 15 settembre.