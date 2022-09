I tifosi del Bayern si schierano con quelli del Napoli: lo striscione!

Il rinvio del match tra Rangers e Napoli a causa dei funerali della Regina Elisabetta II, ha provocato scalpore e polemiche. Nel corso della partita Bayern-Barcellona, la curva dei tifosi di casa ha esposto uno striscione di solidarietà verso i tifosi azzurri.

Tifosi Bayern

“Match cancellati o rinviati all’ultimo minuto per la morte di un Reale? Rispettate i tifosi!”

Questo il messaggio dei tifosi bavaresi, indignati per l’accaduto. Negli scorsi giorni anche i tifosi dei Rangers avevano mostrato la loro vicinanza ai napoletani, tramite una nota diffusa sui social.

Ai 630 tifosi del Napoli, che avevano già organizzato la lunga trasferta in terra scozzese, verranno rimborsati soltanto i 70 euro del costo del biglietto. Stando alle ultime ore, i supporters azzurri che non sono riusciti a recuperare i soldi delle spese di viaggio potrebbero organizzare una class action per avviare un’azione legale di risarcimento.

Nei prossimi giorni probabilmente ci saranno novità su questo fronte, nel frattempo alcuni tifosi napoletani, nonostante il rinvio del match, hanno comunque deciso di partire direzione Glasgow.

Mattia Maietta