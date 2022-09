Raspadori, parla l’agente: “Non ne ha bisogno” poi il commento sul ruolo

Dopo essere stato l’acquisto più oneroso del mercato estivo del Napoli, Giacomo Raspadori ha finalmente trovato la prima gioia con gli azzurri, siglando il gol decisivo all’89’ nella sfida finita 1-0 contro lo Spezia.

Le prime partite con la squadra di Spalletti non sono state semplici per l’ex Sassuolo, che essendo arrivato proprio negli ultimi giorni di mercato ha avuto poco tempo per ambientarsi. Per lui, Spalletti ha anche optato un minutaggio moderato proprio per farlo abituare ai nuovi schemi.

Giacomo Raspadori (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A Radio CRC, nel corso del programma “Si gonfia la rete” è intervenuto Fausto Pari, agente dell’attaccante azzurro, che ha parlato di questo primo periodo napoletano del suo assistito:

“Giacomo non necessita di aiuti, è giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la voglia e la determinazione giusta. Sarà un anno importante per lui e per il Napoli.

Il Napoli sta dimostrando di avere un ottimo reparto offensivo, Kvaratskhelia è un grandissimo giocatore, chapeau a chi l’ha trovato.

In questi giorni non ci ho parlato, credo che avrà trovato un ambiente diverso da quello del Sassuolo. Trovare una tifoseria calda come quella del Napoli non è facile, devi avere grande personalità e Giacomo ne ha. Quello che ha vissuto per i suoi 22 anni lo ha reso molto maturo, una volta che avrà capito tutti i meccanismi farà vedere grandi cose.

Ha sempre dimostrato, fin dai 13 anni, quello che voleva e sapeva fare.

Non è importante come lo vedo io, ma come lo vede Spalletti che è esperto. Secondo me lo vuole impiegare come esterno o sotto punta, è talmente intelligente che sa giocare ovunque.”

Lorenzo Golino