Bagni critico: “Raspadori? Lo farà difficilmente, ne sono certo”

Tra i protagonisti di questo inizio di campionato rientra sicuramente Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante classe 2000, seppur utilizzato poco in questa prima parte di stagione, è stato decisivo nella sfida contro lo Spezia vinta dal Napoli nel minuti finali del match.

FOTO: GETTY – Raspadori-Napoli

Tra gli addetti ai lavori, non tutti sono convinti che Raspadori possa essere una pedina fondamentale nello scacchiere di Spalletti. Uno di questi è Salvatore Bagni, il quale, intervenuto a “Si Gonfia la Rete” su Tele A, ha espresso il suo parere sul classe 2000.

L’ex calciatore azzurro ha dichiarato: “Raspadori a differenza di Kvaratskhelia e Kim non si è imposto subito con forza, penso che si imporrà tra i titolari con più difficoltà. Inoltre lo vedo più come una seconda punta, piuttosto che come prima punta o esterno”.

Stando a quanto affermato dall’ex attaccante, Raspadori non è adatto nel ruolo in cui è stato utilizzato contro lo Spezia. Inoltre, gli altri interpreti del reparto offensivo sono elementi più che validi; il giovane centravanti dovrà lavorare sodo per ottenere una posizione di rilievo nelle gerarchie di Spalletti.

Mattia Maietta