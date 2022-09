Annuncio a sorpresa per Rangers-Napoli, succederà prima del fischio d’inizio

Tra circa 48 ore il Napoli di Luciano Spalletti, dopo una super prestazione contro il Liverpool, scenderà di nuovo in campo a Glasgow contro i Rangers. Gara valida per la seconda giornata di Champions League.

Vista la recente scomparsa della Regina Elisabetta II, la vigilia di questa partita è stata più che travagliata. Infatti, la gara è stata posticipata a mercoledì 14, ore 21 (ora locale italiana), invece che martedì. A rendere ancor più “turbolenta” la situazione è stato anche il divieto di trasferta imposto ai tifosi partenopei, che quindi non potranno supportare dal settore ospiti dell’Ibrox Stadium di Glasgow gli azzurri.

FOTO: Getty – Rangers Glasgow

Inoltre – stando a quanto riportato dal Telegraph – mercoledì non verrà riprodotto attraverso gli altoparlanti dello stadio l’inno della Champions League come di consueto. Questo ovviamente in virtù della recente scomparsa della – ormai ex – sovrana della Gran Bretagna.

Una sfida che ancor prima di iniziare ha già fatto abbondantemente parlare di sé. Nonostante ciò, i ragazzi di Luciano Spalletti sono chiamati a fare una grande prestazione per poter strappare altri tre punti, fondamentali per la classifica. Soprattutto perché il Liverpool affronterà l’Ajax e quindi ci potrebbe essere la possibilità di chiudere la seconda giornata in testa al girone.

Lorenzo Golino