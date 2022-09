“È vero, piace al Napoli”: l’agente dell’attaccante esce allo scoperto!

Per trovare una sessione di calciomercato così attiva – tanto in entrata quanto in uscita – come questa appena trascorsa, bisogna tornare a ritroso forse fino all’avvento di Benitez sulla panchina azzurra. Quella del Napoli è stata una vera e propria rivoluzione, resa possibile dalla società e in particolare dal DS Cristiano Giuntoli e il suo staff.

Nonostante il calciomercato sia appena terminato, il lavoro del Napoli sul mercato non si ferma mai. Infatti, già a ridosso della fine della finestra estiva di mercato, si inizia già a pianificare per i prossimi mesi.

FOTO: Getty – Noah Okafor FC Salzburg

Proprio a testimonianza di quanto detto poc’anzi ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l’agente del talentuoso attaccante svizzero Noah Okafor, Gianluca Di Domenico. In particolare, ha voluto chiarire sulle voci che vedrebbero il Napoli interessato al giocatore del Salisburgo. Di seguito, le dichiarazioni:

“Se il Napoli lo segue? Non ho ancora parlato con Cristiano Giuntoli, ci sono alcune voci e dicono che lo stanno seguendo e che piaceva anche nel calciomercato estivo. Salisburgo bottega costosa? Ha venduto calciatori per il valore di 493 milioni di euro dal 2016. Okafor sarà valutato tra i 25 e i 30 milioni. Il calcio italiano è migliorato con i giovani come Kvaratskhelia, sta ricevendo molto rispetto, è un calcio dove oggi un giovane talento vede l’approdo in Italia come grande chance.”

Dopo la strabiliante prestazione contro il Milan in Champions, Okafor ha fatto parlare di sé. Adesso sul giocatore svizzero ci sono gli occhi punti puntati di diversi club, tra cui anche il Napoli.

Lorenzo Golino