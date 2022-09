VIDEO – Battibecco in conferenza stampa con Spalletti: spunta l’audio di Raffaele Auriemma

Luciano Spalletti ha rimarcato le parole di Raffaele Auriemma di qualche mese fa in una delle sue puntate in radio, di “Si Gonfia La Rete“. Il tecnico azzurro non ha digerito delle dichiarazioni del giornalista e ha promesso di inviargli l’audio delle sue parole per avere dei chiarimenti.

Spalletti Auriemma Conferenza

Spalletti contro Auriemma: l’audio del giornalista

Ma cosa disse realmente Raffaele Auriemma sull’atteggiamento di Spalletti nello spogliatoio?

“Mi risulta che molti calciatori sono in disaccordo con il tecnico. Qualcuno ha chiesto alla società di essere ceduto perché ha pessimi rapporti con l’allenatore. E lo stesso Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere che se Spalletti dovesse decidere di andarsene, non lo rincorrerebbe per trattenerlo sulla panchina azzurra. Però con questa situazione bollente non puoi cominciare una stagione con un allenatore sfiduciato da tutti: piazza, squadra e società. Però te lo tieni perché percepisce 3 milioni netti ancora per un anno. Capisco De Laurentiis, però caro presidente, se il monte ingaggi deve essere di 80 milioni anziché di 75 mandando via Spalletti, devi farlo. Perché poi alla fine devi mandarlo via a campionato in corso e sarebbe meglio farlo ora. Perché sappiamo cosa succede quando la squadra si mette contro l’allenatore: si rischia di lottare per non retrocedere”.